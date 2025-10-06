Informacije o ceni Quokka (QUOKKA) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0 $ 0 $ 0 24H Nizka $ 0 $ 0 $ 0 24H Visoka 24H Nizka $ 0$ 0 $ 0 24H Visoka $ 0$ 0 $ 0 Najvišja vseh časov $ 0$ 0 $ 0 Najnižja cena $ 0$ 0 $ 0 Sprememba cene (1H) +0.03% Sprememba cene (1D) -3.11% Sprememba cene (7D) +10.11% Sprememba cene (7D) +10.11%

Cena Quokka (QUOKKA) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je QUOKKA trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena QUOKKA v vseh časov je $ 0, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost QUOKKA se je v zadnji uri spremenila za +0.03%, v 24 urah -3.11% in v 7 dneh +10.11%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Quokka (QUOKKA)

Tržna kapitalizacija $ 160.61K$ 160.61K $ 160.61K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 160.61K$ 160.61K $ 160.61K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Quokka je $ 160.61K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba QUOKKA je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 160.61K.