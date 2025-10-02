Tokenomika Quilson (QUIL)
Tokenomika in analiza cen Quilson (QUIL)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Quilson (QUIL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Quilson (QUIL)
Quilson said during a speech in his home country: "I would never claim to be the happiest animal in the world, but it's possible - long live the internet.." His words and his smile touched people's hearts. Quilson's Crypto Memecoin was not only used for financial transactions, but also for charitable causes and community projects. Quilson wanted to make the world a little bit better.
Tokenomika Quilson (QUIL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Quilson (QUIL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov QUIL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov QUIL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko QUIL, raziščite ceno žetona QUIL v živo!
Napoved cene QUIL
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal QUIL? Naša stran za napovedovanje cen QUIL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
