Tokenomika QUEEN POOIE (QUEEN2)

Odkrijte ključne vpoglede v QUEEN POOIE (QUEEN2), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:19:20 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen QUEEN POOIE (QUEEN2)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za QUEEN POOIE (QUEEN2), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 724.58K
Skupna ponudba:
$ 2.22B
Razpoložljivi obtok:
$ 2.22B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 724.58K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00369396
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00028187
Trenutna cena:
$ 0.00032606
Informacije o QUEEN POOIE (QUEEN2)

Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution.

Uradna spletna stran:
https://queenpooie.com/
Bela knjiga:
https://queenpooie.com/wp-content/uploads/2025/01/Queen_Pooie_toilet_paper_aka_white_paper_docx_v5_1_03_2025_.pdf

Tokenomika QUEEN POOIE (QUEEN2): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike QUEEN POOIE (QUEEN2) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov QUEEN2, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov QUEEN2.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko QUEEN2, raziščite ceno žetona QUEEN2 v živo!

Napoved cene QUEEN2

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal QUEEN2? Naša stran za napovedovanje cen QUEEN2 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

