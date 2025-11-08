BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Quantum Swap v živo je 0.00000383 USD. Tržna kapitalizacija QSWAP je 38,320 USD.

Quantum Swap Logotip

Quantum Swap Cena (QSWAP)

Cena 1 QSWAP v USD v živo:

Quantum Swap (QSWAP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:13:53 (UTC+8)

Današnja cena Quantum Swap

Današnja cena kriptovalute Quantum Swap (QSWAP) v živo je $ 0.00000383, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QSWAP v USD je $ 0.00000383 na QSWAP.

Kriptovaluta Quantum Swap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 38,320, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00B QSWAP. V zadnjih 24 urah se je QSWAP trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00108259, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000111.

V kratkoročni uspešnosti se je QSWAP premaknil -- v zadnji uri in -61.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Quantum Swap (QSWAP)

Trenutna tržna kapitalizacija Quantum Swap je $ 38.32K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba QSWAP je 10.00B, skupna ponudba pa znaša 9999999695.445187. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 38.32K.

Zgodovina cene Quantum Swap, USD

Zgodovina cen Quantum Swap (QSWAP) v USD

Danes je bila sprememba cene Quantum Swap v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Quantum Swap v USD $ -0.0000036309.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Quantum Swap v USD $ -0.0000036285.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Quantum Swap v USD $ -0.0004078696604373236.

Napoved cene za kriptovaluto Quantum Swap

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Quantum Swap v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen QSWAP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Quantum Swap.

Kaj je Quantum Swap (QSWAP)

What is the project about?

Quantum Network is a blockchain platform designed to enhance the scalability, efficiency, and interoperability of digital transactions across multiple blockchain ecosystems. At its core, Quantum Network aims to address some of the fundamental challenges facing the blockchain industry today, including high transaction fees, slow transaction speeds, and the complexities of interacting across different blockchain platforms.

What makes your project unique?

  1. AI-Driven Transaction Cost Optimization Quantum Network uses artificial intelligence to dynamically adjust transaction costs. This AI system analyzes network congestion and user behavior patterns to optimize fees in real-time. By leveraging AI, Quantum ensures that transaction costs are kept at a minimum while maintaining fast processing times, which is crucial for user satisfaction and network scalability.
  2. Solana Integration for Cross-Chain Swaps Quantum Network includes integration with Solana, one of the fastest blockchains, known for its high throughput and low transaction costs. This integration allows users of Quantum Network to perform cross-chain swaps using Solana’s blockchain, which significantly enhances the speed and reduces the cost of transactions, especially for users looking to interact with decentralized applications (dApps) and services outside the Ethereum ecosystem.
  3. Layer 2 Solutions Quantum Network implements advanced Layer 2 solutions to address the common scalability issues associated with many blockchains. By processing transactions off the main chain (Layer 1), Quantum Network ensures faster transaction speeds and lower fees, significantly improving throughput without compromising on security.

History of your project.

Fairly new launch, has only been out 104 days, and has amassed over $100k volume on both DEX and CEX

What’s next for your project?

Layer 2 Blockchain testnet release (under development)

What can your token be used for?

  1. Transaction Fees Tokens can be used to pay for transaction fees on the network. This includes fees for token swaps, smart contract executions, and other on-chain activities. Using the native token for fee payments incentivizes holding and using the token, as it is often required to interact with the platform.
  2. Governance Token holders can participate in the governance of the network, which includes voting on proposals for upgrades or changes to the system. This democratic approach allows token holders to influence the direction of the network's development, policy changes, and feature implementations.
  3. Staking Tokens can be staked by users to participate in the network's security and consensus mechanisms. Staking typically involves locking up a certain amount of tokens to support network operations, such as validating transactions or creating new blocks if the network uses a Proof of Stake (PoS) or similar consensus model. Stakers often receive rewards in the form of additional tokens.
  4. Liquidity Provision Tokens can be used to provide liquidity in decentralized exchanges (DEXs) or liquidity pools within the Quantum Network ecosystem. Liquidity providers often benefit from earning a portion of the transaction fees generated from the trading activity involving their provided liquidity.
  5. Incentive Mechanisms Tokens can be used to incentivize various behaviors within the ecosystem, such as rewarding users for adding content, participating in certain network activities, or promoting the network. These incentives help build a more active and engaged community.
  6. Reward Distribution In the context of Quantum Network's usage fees structure, tokens might be redistributed to holders as part of a reward system, where holders receive a percentage of the transaction fees or other earnings generated by the platform. This can include buyback and burn mechanisms to reduce supply and potentially increase token value, or direct distributions that reward long-term holders and users.
  7. Access to Services Tokens might grant holders access to premium features or services within the Quantum Network ecosystem, such as advanced trading capabilities, early access to new tools, or enhanced data services.
  8. Interoperability and Cross-Chain Functionality In a network designed for cross-chain interoperability, the native token can play a crucial role in facilitating and simplifying transactions across different blockchains, acting as a bridge or intermediary for value transfer.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Quantum Swap

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Quantum Swap?
Če bi kriptovaluta Quantum Swap rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Quantum Swap.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:13:53 (UTC+8)

Pomembne panožne novice Quantum Swap (QSWAP)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Quantum Swap

