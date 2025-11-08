Današnja cena Quantum Swap

Današnja cena kriptovalute Quantum Swap (QSWAP) v živo je $ 0.00000383, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QSWAP v USD je $ 0.00000383 na QSWAP.

Kriptovaluta Quantum Swap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 38,320, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00B QSWAP. V zadnjih 24 urah se je QSWAP trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00108259, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000111.

V kratkoročni uspešnosti se je QSWAP premaknil -- v zadnji uri in -61.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Quantum Swap (QSWAP)

Tržna kapitalizacija $ 38.32K$ 38.32K $ 38.32K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 38.32K$ 38.32K $ 38.32K Zaloga v obtoku 10.00B 10.00B 10.00B Skupna ponudba 9,999,999,695.445187 9,999,999,695.445187 9,999,999,695.445187

