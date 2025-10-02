Tokenomika Quantum Biology DAO (QBIO)

Odkrijte ključne vpoglede v Quantum Biology DAO (QBIO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:19:00 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Quantum Biology DAO (QBIO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Quantum Biology DAO (QBIO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.69M
Skupna ponudba:
$ 430.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 192.71M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.78M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02043613
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0036921
Trenutna cena:
$ 0.00880243
Informacije o Quantum Biology DAO (QBIO)

The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol.

Uradna spletna stran:
https://www.quantumbiology.xyz/

Tokenomika Quantum Biology DAO (QBIO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Quantum Biology DAO (QBIO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov QBIO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov QBIO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko QBIO, raziščite ceno žetona QBIO v živo!

Napoved cene QBIO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal QBIO? Naša stran za napovedovanje cen QBIO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

