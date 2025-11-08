Današnja cena Quaks

Današnja cena kriptovalute Quaks ($QUAKS) v živo je $ 0.0000166, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $QUAKS v USD je $ 0.0000166 na $QUAKS.

Kriptovaluta Quaks je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,966.98, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 419.72M $QUAKS. V zadnjih 24 urah se je $QUAKS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00072332, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001614.

V kratkoročni uspešnosti se je $QUAKS premaknil -- v zadnji uri in -25.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Quaks ($QUAKS)

Tržna kapitalizacija $ 6.97K$ 6.97K $ 6.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.97K$ 6.97K $ 6.97K Zaloga v obtoku 419.72M 419.72M 419.72M Skupna ponudba 419,719,230.427421 419,719,230.427421 419,719,230.427421

Trenutna tržna kapitalizacija Quaks je $ 6.97K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba $QUAKS je 419.72M, skupna ponudba pa znaša 419719230.427421. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.97K.