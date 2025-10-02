Odkrijte ključne vpoglede v Quakk (QUAKK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Quakk is a meme token project developed on the Solana blockchain, featuring a duck-themed concept that integrates a cryptocurrency token, an NFT collection, and plans for real-world utility. The project aims to engage its community through rewards and incentives. Additionally, Quakk intends to establish an in-real-life resort hub where Solana (SOL) can be utilized, enhancing its practical application. The initiative maintains an active online presence through its website, quakklife.com, and social media platforms as well as a Telegram community, fostering interaction and participation among its supporters.

Zdaj, ko razumete tokenomiko QUAKK, raziščite ceno žetona QUAKK v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov QUAKK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Quakk (QUAKK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal QUAKK? Naša stran za napovedovanje cen QUAKK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

