Tokenomika Quakk (QUAKK)
Tokenomika in analiza cen Quakk (QUAKK)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Quakk (QUAKK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Quakk (QUAKK)
Quakk is a meme token project developed on the Solana blockchain, featuring a duck-themed concept that integrates a cryptocurrency token, an NFT collection, and plans for real-world utility. The project aims to engage its community through rewards and incentives. Additionally, Quakk intends to establish an in-real-life resort hub where Solana (SOL) can be utilized, enhancing its practical application. The initiative maintains an active online presence through its website, quakklife.com, and social media platforms as well as a Telegram community, fostering interaction and participation among its supporters.
Tokenomika Quakk (QUAKK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Quakk (QUAKK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov QUAKK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov QUAKK.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko QUAKK, raziščite ceno žetona QUAKK v živo!
