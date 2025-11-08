Današnja cena Quak Coin

Današnja cena kriptovalute Quak Coin (QUAK) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QUAK v USD je -- na QUAK.

Kriptovaluta Quak Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,396.48, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B QUAK. V zadnjih 24 urah se je QUAK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je QUAK premaknil -- v zadnji uri in -25.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Quak Coin (QUAK)

Tržna kapitalizacija $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Quak Coin je $ 5.40K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba QUAK je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.40K.