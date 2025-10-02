Tokenomika QUAIN (QUAIN)
Tokenomika in analiza cen QUAIN (QUAIN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za QUAIN (QUAIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o QUAIN (QUAIN)
What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future.
By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.)
Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users.
Tokenomika QUAIN (QUAIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike QUAIN (QUAIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov QUAIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov QUAIN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko QUAIN, raziščite ceno žetona QUAIN v živo!
