Odkrijte ključne vpoglede v QUAIN (QUAIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za QUAIN (QUAIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future. By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.) Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users.

Zdaj, ko razumete tokenomiko QUAIN, raziščite ceno žetona QUAIN v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov QUAIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike QUAIN (QUAIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal QUAIN? Naša stran za napovedovanje cen QUAIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

