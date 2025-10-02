Tokenomika Qmall (QMALL)
Tokenomika in analiza cen Qmall (QMALL)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Qmall (QMALL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Qmall (QMALL)
The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges.
The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality.
Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project
Tokenomika Qmall (QMALL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Qmall (QMALL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov QMALL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov QMALL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko QMALL, raziščite ceno žetona QMALL v živo!
Napoved cene QMALL
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal QMALL? Naša stran za napovedovanje cen QMALL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
