Današnja cena Qi Dao

Današnja cena kriptovalute Qi Dao (QI) v živo je $ 0.01922766, s spremembo 7.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QI v USD je $ 0.01922766 na QI.

Kriptovaluta Qi Dao je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,815,686, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 146.44M QI. V zadnjih 24 urah se je QI trgovalo med $ 0.01770269 (najnižje) in $ 0.01925859 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 6.09, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00255096.

V kratkoročni uspešnosti se je QI premaknil +0.65% v zadnji uri in -10.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Qi Dao (QI)

Tržna kapitalizacija $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Zaloga v obtoku 146.44M 146.44M 146.44M Skupna ponudba 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Qi Dao je $ 2.82M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba QI je 146.44M, skupna ponudba pa znaša 200000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.85M.