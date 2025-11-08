Današnja cena Qace Dynamics

Današnja cena kriptovalute Qace Dynamics (QACE) v živo je $ 0.01255107, s spremembo 10.43 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QACE v USD je $ 0.01255107 na QACE.

Kriptovaluta Qace Dynamics je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,537,101, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B QACE. V zadnjih 24 urah se je QACE trgovalo med $ 0.01123845 (najnižje) in $ 0.01289479 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.056435, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01037373.

V kratkoročni uspešnosti se je QACE premaknil +0.43% v zadnji uri in -29.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Qace Dynamics (QACE)

Trenutna tržna kapitalizacija Qace Dynamics je $ 12.54M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba QACE je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.54M.