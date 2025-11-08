BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Qace Dynamics v živo je 0.01255107 USD. Tržna kapitalizacija QACE je 12,537,101 USD. Spremljajte posodobitve cen iz QACE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Qace Dynamics Cena (QACE)

Cena 1 QACE v USD v živo:

$0.01255107
+10.40%1D
Qace Dynamics (QACE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:24:16 (UTC+8)

Današnja cena Qace Dynamics

Današnja cena kriptovalute Qace Dynamics (QACE) v živo je $ 0.01255107, s spremembo 10.43 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QACE v USD je $ 0.01255107 na QACE.

Kriptovaluta Qace Dynamics je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,537,101, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B QACE. V zadnjih 24 urah se je QACE trgovalo med $ 0.01123845 (najnižje) in $ 0.01289479 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.056435, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01037373.

V kratkoročni uspešnosti se je QACE premaknil +0.43% v zadnji uri in -29.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Qace Dynamics (QACE)

$ 12.54M
--
$ 12.54M
1.00B
1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Qace Dynamics je $ 12.54M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba QACE je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.54M.

Zgodovina cene Qace Dynamics, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01123845
24H Nizka
$ 0.01289479
24H Visoka

$ 0.01123845
$ 0.01289479
$ 0.056435
$ 0.01037373
+0.43%

+10.43%

-29.64%

-29.64%

Zgodovina cen Qace Dynamics (QACE) v USD

Danes je bila sprememba cene Qace Dynamics v USD $ +0.00118578.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Qace Dynamics v USD $ -0.0076907836.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Qace Dynamics v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Qace Dynamics v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00118578+10.43%
30 dni$ -0.0076907836-61.27%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Qace Dynamics

Napoved cene Qace Dynamics (QACE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena QACE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Qace Dynamics (QACE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Qace Dynamics lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Qace Dynamics v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen QACE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Qace Dynamics.

Kaj je Qace Dynamics (QACE)

QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy

Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.

QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:

  1. Vision systems that detect objects, faces, and activities.
  2. Voice understanding for natural command and control.
  3. Mapping and localization for real-time navigation.
  4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions.

These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.

The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:

  1. Instant reliability with no dependency on cloud signals.
  2. Privacy by default, keeping sensitive data on site.
  3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments.

At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.

With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.

This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.

With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.

QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.

