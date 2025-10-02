Odkrijte ključne vpoglede v Purrfect Universe (PUR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Purrfect Universe (PUR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

PUR is the native utility token of Purrfect Universe, an NFT marketplace built on the Massa blockchain. The platform leverages autonomous smart contracts to enable decentralized buying, selling, and trading of NFTs. PUR Token is used to pay for transaction fees, participate in community initiatives, and access future platform features. With a strong focus on community governance and a meme-inspired identity centered around "Charlie," a unique mascot cat, Purrfect Universe aims to combine functionality with engagement in the Web3 space. The token operates on the Massa network and is distributed through a variety of on-chain and off-chain mechanisms, including LP incentives, airdrops and tipping features.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PUR, raziščite ceno žetona PUR v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PUR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Purrfect Universe (PUR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PUR? Naša stran za napovedovanje cen PUR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

