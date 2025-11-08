Današnja cena PunkStrategy

Današnja cena kriptovalute PunkStrategy (PNKSTR) v živo je $ 0.04059668, s spremembo 21.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PNKSTR v USD je $ 0.04059668 na PNKSTR.

Kriptovaluta PunkStrategy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 38,440,771, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 948.21M PNKSTR. V zadnjih 24 urah se je PNKSTR trgovalo med $ 0.03187388 (najnižje) in $ 0.0412596 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.31653, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00698235.

V kratkoročni uspešnosti se je PNKSTR premaknil +0.70% v zadnji uri in -36.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PunkStrategy (PNKSTR)

Tržna kapitalizacija $ 38.44M$ 38.44M $ 38.44M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 38.44M$ 38.44M $ 38.44M Zaloga v obtoku 948.21M 948.21M 948.21M Skupna ponudba 948,213,271.9225187 948,213,271.9225187 948,213,271.9225187

