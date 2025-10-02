Tokenomika Punching Cat (PUNCH)
Tokenomika in analiza cen Punching Cat (PUNCH)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Punching Cat (PUNCH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Punching Cat (PUNCH)
The Punching Cat memecoin draws its inspiration from the popular X account @punchingcat, known for its viral content featuring a cat in various scenarios. This account has captured the hearts of cat lovers and meme enthusiasts alike. The mascot for the Punching Cat memecoin is envisioned as a cute, animated cat with oversized, exaggerated paws always in a punching motion. Community took over this token when original dev sold first day. We updated dextools. https://dexscreener.com/solana/ecftij2mtlezqnhpgvrqstuouijyjyhn7qegcxzc8jby Its a Solana memecoin traded on Raydium and agregators like Jupiter.
Tokenomika Punching Cat (PUNCH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Punching Cat (PUNCH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PUNCH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PUNCH.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PUNCH, raziščite ceno žetona PUNCH v živo!
Napoved cene PUNCH
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PUNCH? Naša stran za napovedovanje cen PUNCH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti