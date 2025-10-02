Odkrijte ključne vpoglede v Punching Cat (PUNCH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Punching Cat (PUNCH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The Punching Cat memecoin draws its inspiration from the popular X account @punchingcat, known for its viral content featuring a cat in various scenarios. This account has captured the hearts of cat lovers and meme enthusiasts alike. The mascot for the Punching Cat memecoin is envisioned as a cute, animated cat with oversized, exaggerated paws always in a punching motion. Community took over this token when original dev sold first day. We updated dextools. https://dexscreener.com/solana/ecftij2mtlezqnhpgvrqstuouijyjyhn7qegcxzc8jby Its a Solana memecoin traded on Raydium and agregators like Jupiter.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PUNCH, raziščite ceno žetona PUNCH v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PUNCH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Punching Cat (PUNCH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PUNCH? Naša stran za napovedovanje cen PUNCH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

