Današnja cena PUMPLESS COIN

Današnja cena kriptovalute PUMPLESS COIN (PUMPLESS) v živo je --, s spremembo 8.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUMPLESS v USD je -- na PUMPLESS.

Kriptovaluta PUMPLESS COIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,790.55, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 997.78M PUMPLESS. V zadnjih 24 urah se je PUMPLESS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PUMPLESS premaknil -- v zadnji uri in -17.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PUMPLESS COIN (PUMPLESS)

Tržna kapitalizacija $ 5.79K$ 5.79K $ 5.79K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.79K$ 5.79K $ 5.79K Zaloga v obtoku 997.78M 997.78M 997.78M Skupna ponudba 997,784,513.456237 997,784,513.456237 997,784,513.456237

Trenutna tržna kapitalizacija PUMPLESS COIN je $ 5.79K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PUMPLESS je 997.78M, skupna ponudba pa znaša 997784513.456237. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.79K.