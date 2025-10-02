Odkrijte ključne vpoglede v Pumpkin (PKIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pumpkin (PKIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders. By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project’s lifecycle. These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PKIN, raziščite ceno žetona PKIN v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PKIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Pumpkin (PKIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PKIN? Naša stran za napovedovanje cen PKIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

