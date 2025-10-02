Tokenomika Pumpkin (PKIN)

Tokenomika Pumpkin (PKIN)

Odkrijte ključne vpoglede v Pumpkin (PKIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Pumpkin (PKIN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pumpkin (PKIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 666.51K
$ 666.51K
Skupna ponudba:
$ 934.39M
$ 934.39M
Razpoložljivi obtok:
$ 874.42M
$ 874.42M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 712.22K
$ 712.22K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.03355328
$ 0.03355328
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00061488
$ 0.00061488
Trenutna cena:
$ 0.00076223
$ 0.00076223

Informacije o Pumpkin (PKIN)

Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders.

By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project’s lifecycle.

These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports.

Uradna spletna stran:
https://pumpkin.fun
Bela knjiga:
https://www.canva.com/design/DAGcOAEB9_4/0UmwJ8My1qOoCpiEYocyyg/view?utm_content=DAGcOAEB9_4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h08fd42aefb

Tokenomika Pumpkin (PKIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Pumpkin (PKIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PKIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PKIN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PKIN, raziščite ceno žetona PKIN v živo!

Napoved cene PKIN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PKIN? Naša stran za napovedovanje cen PKIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

