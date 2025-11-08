Današnja cena PUMPAI

Današnja cena kriptovalute PUMPAI (PUMPAI) v živo je --, s spremembo 8.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUMPAI v USD je -- na PUMPAI.

Kriptovaluta PUMPAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,400.51, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 265.61M PUMPAI. V zadnjih 24 urah se je PUMPAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.085682, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PUMPAI premaknil +0.26% v zadnji uri in -26.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PUMPAI (PUMPAI)

Tržna kapitalizacija $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 69.27K$ 69.27K $ 69.27K Zaloga v obtoku 265.61M 265.61M 265.61M Skupna ponudba 999,896,092.81853 999,896,092.81853 999,896,092.81853

