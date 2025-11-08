BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute PulseChain Peacock v živo je 0.017313 USD. Tržna kapitalizacija PCOCK je 14,641,044 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PCOCK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

PulseChain Peacock Cena (PCOCK)

Cena 1 PCOCK v USD v živo:

$0.01736255
-9.80%1D
PulseChain Peacock (PCOCK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:23:49 (UTC+8)

Današnja cena PulseChain Peacock

Današnja cena kriptovalute PulseChain Peacock (PCOCK) v živo je $ 0.017313, s spremembo 10.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PCOCK v USD je $ 0.017313 na PCOCK.

Kriptovaluta PulseChain Peacock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,641,044, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 845.60M PCOCK. V zadnjih 24 urah se je PCOCK trgovalo med $ 0.01643038 (najnižje) in $ 0.02251646 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02875, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00191136.

V kratkoročni uspešnosti se je PCOCK premaknil +2.70% v zadnji uri in -13.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PulseChain Peacock (PCOCK)

$ 14.64M
--
$ 14.64M
845.60M
845,604,507.5799087
Trenutna tržna kapitalizacija PulseChain Peacock je $ 14.64M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PCOCK je 845.60M, skupna ponudba pa znaša 845604507.5799087. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.64M.

Zgodovina cene PulseChain Peacock, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01643038
24H Nizka
$ 0.02251646
24H Visoka

$ 0.01643038
$ 0.02251646
$ 0.02875
$ 0.00191136
+2.70%

-10.10%

-13.28%

-13.28%

Zgodovina cen PulseChain Peacock (PCOCK) v USD

Danes je bila sprememba cene PulseChain Peacock v USD $ -0.00194535348214995.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene PulseChain Peacock v USD $ +0.0261576594.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene PulseChain Peacock v USD $ +0.0689400128.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene PulseChain Peacock v USD $ +0.009198494176176923.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00194535348214995-10.10%
30 dni$ +0.0261576594+151.09%
60 dni$ +0.0689400128+398.20%
90 dni$ +0.009198494176176923+113.36%

Napoved cene za kriptovaluto PulseChain Peacock

Napoved cene PulseChain Peacock (PCOCK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PCOCK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PulseChain Peacock (PCOCK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena PulseChain Peacock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PulseChain Peacock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PCOCK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PulseChain Peacock.

Kaj je PulseChain Peacock (PCOCK)

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PulseChain Peacock

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PulseChain Peacock?
Če bi kriptovaluta PulseChain Peacock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PulseChain Peacock.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:23:49 (UTC+8)

