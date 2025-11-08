Današnja cena PulseChain Peacock

Današnja cena kriptovalute PulseChain Peacock (PCOCK) v živo je $ 0.017313, s spremembo 10.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PCOCK v USD je $ 0.017313 na PCOCK.

Kriptovaluta PulseChain Peacock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,641,044, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 845.60M PCOCK. V zadnjih 24 urah se je PCOCK trgovalo med $ 0.01643038 (najnižje) in $ 0.02251646 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02875, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00191136.

V kratkoročni uspešnosti se je PCOCK premaknil +2.70% v zadnji uri in -13.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PulseChain Peacock (PCOCK)

Tržna kapitalizacija $ 14.64M$ 14.64M $ 14.64M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.64M$ 14.64M $ 14.64M Zaloga v obtoku 845.60M 845.60M 845.60M Skupna ponudba 845,604,507.5799087 845,604,507.5799087 845,604,507.5799087

