Današnja cena kriptovalute PulseChain Peacock (PCOCK) v živo je $ 0.017313, s spremembo 10.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PCOCK v USD je $ 0.017313 na PCOCK.
Kriptovaluta PulseChain Peacock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,641,044, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 845.60M PCOCK. V zadnjih 24 urah se je PCOCK trgovalo med $ 0.01643038 (najnižje) in $ 0.02251646 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02875, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00191136.
V kratkoročni uspešnosti se je PCOCK premaknil +2.70% v zadnji uri in -13.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije PulseChain Peacock (PCOCK)
$ 14.64M
--
$ 14.64M
845.60M
845,604,507.5799087
Trenutna tržna kapitalizacija PulseChain Peacock je $ 14.64M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PCOCK je 845.60M, skupna ponudba pa znaša 845604507.5799087. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.64M.
Zgodovina cene PulseChain Peacock, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01643038
24H Nizka
$ 0.02251646
24H Visoka
$ 0.01643038
$ 0.02251646
$ 0.02875
$ 0.00191136
+2.70%
-10.10%
-13.28%
-13.28%
Zgodovina cen PulseChain Peacock (PCOCK) v USD
Danes je bila sprememba cene PulseChain Peacock v USD $ -0.00194535348214995. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene PulseChain Peacock v USD $ +0.0261576594. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene PulseChain Peacock v USD $ +0.0689400128. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene PulseChain Peacock v USD $ +0.009198494176176923.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00194535348214995
-10.10%
30 dni
$ +0.0261576594
+151.09%
60 dni
$ +0.0689400128
+398.20%
90 dni
$ +0.009198494176176923
+113.36%
Napoved cene za kriptovaluto PulseChain Peacock
Napoved cene PulseChain Peacock (PCOCK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PCOCK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PulseChain Peacock (PCOCK) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena PulseChain Peacock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PulseChain Peacock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PCOCK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PulseChain Peacock.
Kaj je PulseChain Peacock (PCOCK)
Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PulseChain Peacock
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PulseChain Peacock?
Če bi kriptovaluta PulseChain Peacock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PulseChain Peacock.
Koliko je kriptovaluta PulseChain Peacock vredna danes?
Današnja cena kriptovalute PulseChain Peacock je $ 0.017313. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta PulseChain Peacock še vedno dobra naložba?
PulseChain Peacock ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PCOCK, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto PulseChain Peacock?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto PulseChain Peacock v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute PulseChain Peacock?
Cena kriptovalute PCOCK se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute PulseChain Peacock v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PCOCK.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute PulseChain Peacock?
Na ceno PCOCK vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PCOCK na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PCOCK/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute PulseChain Peacock gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute PulseChain Peacock letos rasla?
Cena kriptovalute PulseChain Peacock bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute PulseChain Peacock (PCOCK).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:23:49 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.