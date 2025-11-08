Današnja cena Pug Inu

Današnja cena kriptovalute Pug Inu (PUG) v živo je --, s spremembo 16.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUG v USD je -- na PUG.

Kriptovaluta Pug Inu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 91,495, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 355.31T PUG. V zadnjih 24 urah se je PUG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PUG premaknil +2.82% v zadnji uri in -20.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pug Inu (PUG)

Tržna kapitalizacija $ 91.50K$ 91.50K $ 91.50K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 91.50K$ 91.50K $ 91.50K Zaloga v obtoku 355.31T 355.31T 355.31T Skupna ponudba 355,305,846,585,718.75 355,305,846,585,718.75 355,305,846,585,718.75

