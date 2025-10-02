Odkrijte ključne vpoglede v Puffy (PUFFY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Team Spirit: Moving $PUFFY forward is a collective effort. Puffy believes in the strength of collaboration and unity, working together to navigate the crypto world.

$PUFFY: The Meme Token on the Solana blockchain that’s all about fun, quality, and community. $PUFFY isn’t just any token; it’s represented by Puffy, the pufferfish who guides YOU to hidden treasures, with $PUFFY being the most valuable of all. The mission is straightforward: bring back the joy and quality to meme tokens, while ensuring the community always comes first.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov PUFFY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Puffy (PUFFY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

