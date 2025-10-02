Tokenomika Puff The Dragon (PUFF)

Tokenomika Puff The Dragon (PUFF)

Odkrijte ključne vpoglede v Puff The Dragon (PUFF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:14:19 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Puff The Dragon (PUFF)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Puff The Dragon (PUFF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 72.16M
Skupna ponudba:
$ 888.89M
Razpoložljivi obtok:
$ 888.89M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 72.16M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.330448
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.03916614
Trenutna cena:
$ 0.081218
Informacije o Puff The Dragon (PUFF)

What Is PUFF?

Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community.

Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it.

Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz

How Many PUFF Coins Are There in Circulation?

Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis.

There is no additional supply.

48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6.

Who Are the Founders of PUFF?

Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities.

Where Can I Buy PUFF?

The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz

Uradna spletna stran:
https://puffthedragon.xyz/

Tokenomika Puff The Dragon (PUFF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Puff The Dragon (PUFF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PUFF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PUFF.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PUFF, raziščite ceno žetona PUFF v živo!

Napoved cene PUFF

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PUFF? Naša stran za napovedovanje cen PUFF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

