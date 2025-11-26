Kaj je PUDGYSTR

Tokenomika PudgyStrategy (PUDGYSTR) Odkrijte ključne vpoglede v PudgyStrategy (PUDGYSTR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Tokenomika in analiza cen PudgyStrategy (PUDGYSTR) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PudgyStrategy (PUDGYSTR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Skupna ponudba: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Razpoložljivi obtok: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.0254713 $ 0.0254713 $ 0.0254713 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00091109 $ 0.00091109 $ 0.00091109 Trenutna cena: $ 0.00140266 $ 0.00140266 $ 0.00140266

Informacije o PudgyStrategy (PUDGYSTR) Uradna spletna stran: https://www.nftstrategy.fun/strategies/0xb3d6e9e142a785ea8a4f0050fee73bcc3438c5c5

Tokenomika PudgyStrategy (PUDGYSTR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike PudgyStrategy (PUDGYSTR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov PUDGYSTR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PUDGYSTR. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Napoved cene PUDGYSTR Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PUDGYSTR? Naša stran za napovedovanje cen PUDGYSTR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

