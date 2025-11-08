Današnja cena PudgyStrategy

Današnja cena kriptovalute PudgyStrategy (PUDGYSTR) v živo je $ 0.00165953, s spremembo 4.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUDGYSTR v USD je $ 0.00165953 na PUDGYSTR.

Kriptovaluta PudgyStrategy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,659,546, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B PUDGYSTR. V zadnjih 24 urah se je PUDGYSTR trgovalo med $ 0.00153827 (najnižje) in $ 0.00167081 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0254713, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00127487.

V kratkoročni uspešnosti se je PUDGYSTR premaknil +0.27% v zadnji uri in -34.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PudgyStrategy (PUDGYSTR)

Tržna kapitalizacija $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija PudgyStrategy je $ 1.66M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PUDGYSTR je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.66M.