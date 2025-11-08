Današnja cena Public Mint

Današnja cena kriptovalute Public Mint (MINT) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MINT v USD je -- na MINT.

Kriptovaluta Public Mint je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 23,024, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 106.53M MINT. V zadnjih 24 urah se je MINT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.36, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MINT premaknil -- v zadnji uri in +8.58% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Public Mint (MINT)

Tržna kapitalizacija $ 23.02K$ 23.02K $ 23.02K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 54.03K$ 54.03K $ 54.03K Zaloga v obtoku 106.53M 106.53M 106.53M Skupna ponudba 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

