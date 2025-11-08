Današnja cena Pubhouse Dominance Index

Današnja cena kriptovalute Pubhouse Dominance Index (PUB) v živo je $ 0.00033164, s spremembo 3.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUB v USD je $ 0.00033164 na PUB.

Kriptovaluta Pubhouse Dominance Index je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 323,218, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 975.35M PUB. V zadnjih 24 urah se je PUB trgovalo med $ 0.00031314 (najnižje) in $ 0.00042584 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00208552, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00015335.

V kratkoročni uspešnosti se je PUB premaknil +0.01% v zadnji uri in -51.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pubhouse Dominance Index (PUB)

Tržna kapitalizacija $ 323.22K$ 323.22K $ 323.22K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 323.22K$ 323.22K $ 323.22K Zaloga v obtoku 975.35M 975.35M 975.35M Skupna ponudba 975,350,230.661 975,350,230.661 975,350,230.661

Trenutna tržna kapitalizacija Pubhouse Dominance Index je $ 323.22K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PUB je 975.35M, skupna ponudba pa znaša 975350230.661. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 323.22K.