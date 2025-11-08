Današnja cena kriptovalute Pubhouse Dominance Index v živo je 0.00033164 USD. Tržna kapitalizacija PUB je 323,218 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PUB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Pubhouse Dominance Index v živo je 0.00033164 USD. Tržna kapitalizacija PUB je 323,218 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PUB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Pubhouse Dominance Index (PUB) v živo je $ 0.00033164, s spremembo 3.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUB v USD je $ 0.00033164 na PUB.
Kriptovaluta Pubhouse Dominance Index je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 323,218, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 975.35M PUB. V zadnjih 24 urah se je PUB trgovalo med $ 0.00031314 (najnižje) in $ 0.00042584 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00208552, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00015335.
V kratkoročni uspešnosti se je PUB premaknil +0.01% v zadnji uri in -51.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Pubhouse Dominance Index (PUB)
Trenutna tržna kapitalizacija Pubhouse Dominance Index je $ 323.22K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PUB je 975.35M, skupna ponudba pa znaša 975350230.661. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 323.22K.
Zgodovina cene Pubhouse Dominance Index, USD
24-urni razpon sprememb cen:
+0.01%
+3.24%
-51.35%
-51.35%
Zgodovina cen Pubhouse Dominance Index (PUB) v USD
Danes je bila sprememba cene Pubhouse Dominance Index v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Pubhouse Dominance Index v USD $ +0.0000483779. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Pubhouse Dominance Index v USD $ -0.0001692137. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Pubhouse Dominance Index v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+3.24%
30 dni
$ +0.0000483779
+14.59%
60 dni
$ -0.0001692137
-51.02%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Pubhouse Dominance Index
Napoved cene Pubhouse Dominance Index (PUB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PUB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Pubhouse Dominance Index (PUB) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Pubhouse Dominance Index lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Pubhouse Dominance Index v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PUB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Pubhouse Dominance Index.
Kaj je Pubhouse Dominance Index (PUB)
Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.
🎯 Create Prediction Tokens
Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator
💰 Trade Like Memecoins
Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Pubhouse Dominance Index
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Pubhouse Dominance Index?
Če bi kriptovaluta Pubhouse Dominance Index rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Pubhouse Dominance Index.
Koliko je kriptovaluta Pubhouse Dominance Index vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Pubhouse Dominance Index je $ 0.00033164. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Pubhouse Dominance Index še vedno dobra naložba?
Pubhouse Dominance Index ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PUB, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Pubhouse Dominance Index?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Pubhouse Dominance Index v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Pubhouse Dominance Index?
Cena kriptovalute PUB se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Pubhouse Dominance Index v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PUB.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Pubhouse Dominance Index?
Na ceno PUB vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PUB na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PUB/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Pubhouse Dominance Index gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Pubhouse Dominance Index letos rasla?
Cena kriptovalute Pubhouse Dominance Index bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Pubhouse Dominance Index (PUB).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:13:26 (UTC+8)
Raziščite več o kriptovaluti Pubhouse Dominance Index
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.