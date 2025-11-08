BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Pubhouse Dominance Index v živo je 0.00033164 USD. Tržna kapitalizacija PUB je 323,218 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PUB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o PUB

Informacije o ceni PUB

Kaj je PUB

Uradna spletna stran PUB

Tokenomika PUB

Napoved cen PUB

Cena 1 PUB v USD v živo:

$0.00033164
$0.00033164
+3.20%1D
USD
Pubhouse Dominance Index (PUB) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:13:26 (UTC+8)

Današnja cena Pubhouse Dominance Index

Današnja cena kriptovalute Pubhouse Dominance Index (PUB) v živo je $ 0.00033164, s spremembo 3.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PUB v USD je $ 0.00033164 na PUB.

Kriptovaluta Pubhouse Dominance Index je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 323,218, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 975.35M PUB. V zadnjih 24 urah se je PUB trgovalo med $ 0.00031314 (najnižje) in $ 0.00042584 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00208552, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00015335.

V kratkoročni uspešnosti se je PUB premaknil +0.01% v zadnji uri in -51.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pubhouse Dominance Index (PUB)

$ 323.22K
$ 323.22K

--
--

$ 323.22K
$ 323.22K

975.35M
975.35M

975,350,230.661
975,350,230.661

Trenutna tržna kapitalizacija Pubhouse Dominance Index je $ 323.22K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PUB je 975.35M, skupna ponudba pa znaša 975350230.661. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 323.22K.

Zgodovina cene Pubhouse Dominance Index, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00031314
$ 0.00031314
24H Nizka
$ 0.00042584
$ 0.00042584
24H Visoka

$ 0.00031314
$ 0.00031314

$ 0.00042584
$ 0.00042584

$ 0.00208552
$ 0.00208552

$ 0.00015335
$ 0.00015335

+0.01%

+3.24%

-51.35%

-51.35%

Zgodovina cen Pubhouse Dominance Index (PUB) v USD

Danes je bila sprememba cene Pubhouse Dominance Index v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Pubhouse Dominance Index v USD $ +0.0000483779.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Pubhouse Dominance Index v USD $ -0.0001692137.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Pubhouse Dominance Index v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+3.24%
30 dni$ +0.0000483779+14.59%
60 dni$ -0.0001692137-51.02%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Pubhouse Dominance Index

Napoved cene Pubhouse Dominance Index (PUB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PUB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Pubhouse Dominance Index (PUB) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Pubhouse Dominance Index lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Pubhouse Dominance Index (PUB)

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists

Vir Pubhouse Dominance Index (PUB)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Pubhouse Dominance Index

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Pubhouse Dominance Index?
Če bi kriptovaluta Pubhouse Dominance Index rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Pubhouse Dominance Index.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:13:26 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Pubhouse Dominance Index (PUB)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Pubhouse Dominance Index

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.