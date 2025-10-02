Tokenomika PsyFi (PSY)
Informacije o PsyFi (PSY)
PsyOptions is an American style options protocol built on the Solana blockchain. The principles that have guided the architecture and development of the core protocol are flexibility and composability. It is completely trustless. The core protocol makes no assumptions on how the options should be traded or priced. Options are represented as SPL Tokens, which means they can be traded on any DEX that supports SPL Tokens.
Tokenomika PsyFi (PSY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike PsyFi (PSY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PSY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PSY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PSY, raziščite ceno žetona PSY v živo!
Napoved cene PSY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PSY? Naša stran za napovedovanje cen PSY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
