Današnja cena Pryzm

Današnja cena kriptovalute Pryzm (PRYZM) v živo je $ 0.00142994, s spremembo 29.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PRYZM v USD je $ 0.00142994 na PRYZM.

Kriptovaluta Pryzm je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 355,276, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 248.43M PRYZM. V zadnjih 24 urah se je PRYZM trgovalo med $ 0.00110097 (najnižje) in $ 0.00143008 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.120383, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PRYZM premaknil -0.00% v zadnji uri in +54.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Pryzm (PRYZM)

Tržna kapitalizacija $ 355.28K$ 355.28K $ 355.28K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Zaloga v obtoku 248.43M 248.43M 248.43M Skupna ponudba 1,055,682,675.665076 1,055,682,675.665076 1,055,682,675.665076

Trenutna tržna kapitalizacija Pryzm je $ 355.28K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PRYZM je 248.43M, skupna ponudba pa znaša 1055682675.665076. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.51M.