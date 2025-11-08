Današnja cena Prystine

Današnja cena kriptovalute Prystine (PRYS) v živo je --, s spremembo 5.68 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PRYS v USD je -- na PRYS.

Kriptovaluta Prystine je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 339,462, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M PRYS. V zadnjih 24 urah se je PRYS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00595177, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PRYS premaknil -0.09% v zadnji uri in -25.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Prystine (PRYS)

Tržna kapitalizacija $ 339.46K$ 339.46K $ 339.46K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 339.46K$ 339.46K $ 339.46K Zaloga v obtoku 999.99M 999.99M 999.99M Skupna ponudba 999,992,597.803023 999,992,597.803023 999,992,597.803023

