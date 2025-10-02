Odkrijte ključne vpoglede v ProtoKOLs (KOL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ProtoKOLs (KOL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

ProtoKOLs – Turning Data Into Decisions ProtoKOLs is an AI-powered platform that transforms complex data into clear, actionable insights. For businesses, AI analyzes KOL performance to optimize marketing strategies. It helps make data-driven decisions on influencer partnerships and campaigns. AI insights identify the best KOLs for target audiences. For individual users, AI tracks KOL activities and market influence. Real-time data supports smarter investment decisions. For traders, AI-powered sentiment analysis and KOL tracking help predict market trends. It enables AI-enhanced investment decisions based on KOL performance and market movements. ProtoKOLs is a fully AI-powered platform combining B2B and B2C functionalities. It delivers actionable insights, driving smarter decisions and promoting transparency in Web3

Zdaj, ko razumete tokenomiko KOL, raziščite ceno žetona KOL v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KOL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ProtoKOLs (KOL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KOL? Naša stran za napovedovanje cen KOL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

