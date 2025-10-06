Današnja cena Privix v živo je 0.062646 USD. Spremljajte posodobitve cen PRIVIX v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen PRIVIX.Današnja cena Privix v živo je 0.062646 USD. Spremljajte posodobitve cen PRIVIX v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen PRIVIX.

Več o PRIVIX

Informacije o ceni PRIVIX

Bela knjiga PRIVIX

Uradna spletna stran PRIVIX

Tokenomika PRIVIX

Napoved cen PRIVIX

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Privix Logotip

Privix Cena (PRIVIX)

Nerazporejeno

Cena 1 PRIVIX v USD v živo:

$0.06263
$0.06263$0.06263
-6.60%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Privix (PRIVIX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:49:10 (UTC+8)

Informacije o ceni Privix (PRIVIX) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.06263
$ 0.06263$ 0.06263
24H Nizka
$ 0.07125
$ 0.07125$ 0.07125
24H Visoka

$ 0.06263
$ 0.06263$ 0.06263

$ 0.07125
$ 0.07125$ 0.07125

$ 0.373502
$ 0.373502$ 0.373502

$ 0.05677
$ 0.05677$ 0.05677

-0.35%

-6.66%

-35.90%

-35.90%

Cena Privix (PRIVIX) v realnem času je $0.062646. V zadnjih 24 urah se je PRIVIX trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.06263 in najvišjo vrednostjo $ 0.07125, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena PRIVIX v vseh časov je $ 0.373502, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.05677.

Kratkoročna uspešnost PRIVIX se je v zadnji uri spremenila za -0.35%, v 24 urah -6.66% in v 7 dneh -35.90%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Privix (PRIVIX)

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

--
----

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Privix je $ 1.32M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PRIVIX je 21.00M, skupna ponudba pa znaša 21000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.32M.

Zgodovina cen Privix (PRIVIX) v USD

Danes je bila sprememba cene Privix v USD $ -0.00447522227134685.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Privix v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Privix v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Privix v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00447522227134685-6.66%
30 dni$ 0--
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Kaj je Privix (PRIVIX)

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.

In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.

Key Features

  • Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
  • Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
  • EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
  • Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
  • Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.

The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:

  • Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
  • Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
  • PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
  • Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
  • And there's more!

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Napoved cene Privix (USD)

Koliko bo Privix (PRIVIX) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Privix (PRIVIX) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Privix.

Preverite napoved cene Privix zdaj!

PRIVIX v lokalne valute

Tokenomika Privix (PRIVIX)

Z razumevanjem tokenomike Privix (PRIVIX) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko PRIVIX zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Privix (PRIVIX)

Koliko je danes vreden Privix (PRIVIX)?
Cena PRIVIX v živo v USD je 0.062646 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena PRIVIX v USD?
Trenutna cena PRIVIX v USD je $ 0.062646. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Privix?
Tržna kapitalizacija za PRIVIX je $ 1.32M USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok PRIVIX?
Razpoložljivi obtok PRIVIX je 21.00M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini PRIVIX?
PRIVIX je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.373502 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena PRIVIX vseh časov (ATL)?
PRIVIX vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.05677 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja PRIVIX?
24-urni volumen trgovanja v živo za PRIVIX je -- USD.
Bo PRIVIX zrasel?
Cena PRIVIX se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen PRIVIX.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:49:10 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Privix (PRIVIX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.