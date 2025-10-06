Informacije o ceni Privix (PRIVIX) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.06263 24H Nizka $ 0.07125 24H Visoka 24H Nizka $ 0.06263 24H Visoka $ 0.07125 Najvišja vseh časov $ 0.373502 Najnižja cena $ 0.05677 Sprememba cene (1H) -0.35% Sprememba cene (1D) -6.66% Sprememba cene (7D) -35.90%

Cena Privix (PRIVIX) v realnem času je $0.062646. V zadnjih 24 urah se je PRIVIX trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.06263 in najvišjo vrednostjo $ 0.07125, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena PRIVIX v vseh časov je $ 0.373502, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.05677.

Kratkoročna uspešnost PRIVIX se je v zadnji uri spremenila za -0.35%, v 24 urah -6.66% in v 7 dneh -35.90%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Privix (PRIVIX)

Tržna kapitalizacija $ 1.32M Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.32M Zaloga v obtoku 21.00M Skupna ponudba 21,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Privix je $ 1.32M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PRIVIX je 21.00M, skupna ponudba pa znaša 21000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.32M.