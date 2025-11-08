Današnja cena Prism AI

Današnja cena kriptovalute Prism AI (PRSAI) v živo je $ 0.00640099, s spremembo 1.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PRSAI v USD je $ 0.00640099 na PRSAI.

Kriptovaluta Prism AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,400.99, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M PRSAI. V zadnjih 24 urah se je PRSAI trgovalo med $ 0.00640099 (najnižje) in $ 0.00650045 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.617031, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00199182.

V kratkoročni uspešnosti se je PRSAI premaknil -- v zadnji uri in -16.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Prism AI (PRSAI)

Tržne informacije Prism AI (PRSAI)

Tržna kapitalizacija $ 6.40K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.40K Zaloga v obtoku 1.00M Skupna ponudba 1,000,000.0

