Tokenomika President PLATY (PLATY)
Tokenomika in analiza cen President PLATY (PLATY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za President PLATY (PLATY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o President PLATY (PLATY)
Following the disappearance of the initial creator of President Platy, in December 2024, the Platy community created the People's Democratic Republic of Platikistan (PDRP) and formed a new Government, as a CTO-Micronation. The PDRP adopted President Platy (Platy) token as its national currency and increased the number of citizens (holders) to about 35,000. The major task of the PDRP's new Government is to fight devaluation by making 1 Platy equal to at least 2 USD. In this regard, buybacks have taken place and many partnerships are envisaged. Measures have equally been taken to stabilize the price of Platy.
Apart from a government, a currency, and a population, Platikistan shall have all the other attributes of statehood, such as land (including NFTs); a motto, a flag, an anthem, an army, elections, foreign affairs, and many more. With just a few Dollars, you can become a noble citizen of Platikistan.
Long live President Platy! Long live Platikistan! Long live Cronos!
Tokenomika President PLATY (PLATY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike President PLATY (PLATY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PLATY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PLATY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PLATY, raziščite ceno žetona PLATY v živo!
Napoved cene PLATY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PLATY? Naša stran za napovedovanje cen PLATY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti