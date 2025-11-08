Današnja cena Predi by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Predi by Virtuals (PREDI) v živo je $ 0.00995334, s spremembo 5.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PREDI v USD je $ 0.00995334 na PREDI.

Kriptovaluta Predi by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,966,421, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 498.97M PREDI. V zadnjih 24 urah se je PREDI trgovalo med $ 0.00915315 (najnižje) in $ 0.01163652 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01911756, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je PREDI premaknil -1.27% v zadnji uri in -38.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Predi by Virtuals (PREDI)

Tržna kapitalizacija $ 4.97M$ 4.97M $ 4.97M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.94M$ 9.94M $ 9.94M Zaloga v obtoku 498.97M 498.97M 498.97M Skupna ponudba 998,970,363.0 998,970,363.0 998,970,363.0

Trenutna tržna kapitalizacija Predi by Virtuals je $ 4.97M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PREDI je 498.97M, skupna ponudba pa znaša 998970363.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.94M.