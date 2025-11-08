Današnja cena Praxis

Današnja cena kriptovalute Praxis (PRXS) v živo je $ 0.01494367, s spremembo 14.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PRXS v USD je $ 0.01494367 na PRXS.

Kriptovaluta Praxis je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,494,975, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M PRXS. V zadnjih 24 urah se je PRXS trgovalo med $ 0.01290697 (najnižje) in $ 0.01615492 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.071311, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00293899.

V kratkoročni uspešnosti se je PRXS premaknil -1.18% v zadnji uri in +27.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Praxis (PRXS)

Tržna kapitalizacija $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Praxis je $ 1.49M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PRXS je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.49M.