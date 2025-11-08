Današnja cena Powerloom

Današnja cena kriptovalute Powerloom (POWER) v živo je $ 0.00332632, s spremembo 5.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POWER v USD je $ 0.00332632 na POWER.

Kriptovaluta Powerloom je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 523,169, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 156.77M POWER. V zadnjih 24 urah se je POWER trgovalo med $ 0.00323081 (najnižje) in $ 0.00352724 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.330112, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00296729.

V kratkoročni uspešnosti se je POWER premaknil -0.32% v zadnji uri in -4.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Powerloom (POWER)

Tržna kapitalizacija $ 523.17K$ 523.17K $ 523.17K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M Zaloga v obtoku 156.77M 156.77M 156.77M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Powerloom je $ 523.17K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba POWER je 156.77M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.34M.