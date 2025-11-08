BorzaDEX+
Trgi
Današnja cena kriptovalute Powerloom v živo je 0.00332632 USD. Tržna kapitalizacija POWER je 523,169 USD. Spremljajte posodobitve cen iz POWER v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o POWER

Informacije o ceni POWER

Kaj je POWER

Bela knjiga POWER

Uradna spletna stran POWER

Tokenomika POWER

Napoved cen POWER

Powerloom Logotip

Powerloom Cena (POWER)

Nerazporejeno

Cena 1 POWER v USD v živo:

-5.60%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Powerloom (POWER) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:12:48 (UTC+8)

Današnja cena Powerloom

Današnja cena kriptovalute Powerloom (POWER) v živo je $ 0.00332632, s spremembo 5.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POWER v USD je $ 0.00332632 na POWER.

Kriptovaluta Powerloom je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 523,169, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 156.77M POWER. V zadnjih 24 urah se je POWER trgovalo med $ 0.00323081 (najnižje) in $ 0.00352724 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.330112, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00296729.

V kratkoročni uspešnosti se je POWER premaknil -0.32% v zadnji uri in -4.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Powerloom (POWER)

--
$ 3.34M
156.77M
1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Powerloom je $ 523.17K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba POWER je 156.77M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.34M.

Zgodovina cene Powerloom, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-0.32%

-5.68%

-4.38%

-4.38%

Zgodovina cen Powerloom (POWER) v USD

Danes je bila sprememba cene Powerloom v USD $ -0.000200502537692162.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Powerloom v USD $ -0.0018884150.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Powerloom v USD $ -0.0020161091.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Powerloom v USD $ -0.006232993581422195.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000200502537692162-5.68%
30 dni$ -0.0018884150-56.77%
60 dni$ -0.0020161091-60.61%
90 dni$ -0.006232993581422195-65.20%

Napoved cene za kriptovaluto Powerloom

Napoved cene Powerloom (POWER) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena POWER v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Powerloom (POWER) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Powerloom lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Powerloom v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen POWER za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Powerloom.

Kaj je Powerloom (POWER)

Powerloom is the next-gen data layer for onchain consumer applications like DeFi, GameFi, NFTs, and more. It powers Web3 data apps that don’t want to spend millions of dollars on building or maintaining data access systems, RPC subscriptions, and data SaaS subscriptions. Powerloom helps them reduce operational costs, optimizing instead for scalability, flexibility, and agility. Every data point in every dataset generated by Powerloom is peer-validated, backed by consensus, and present on IPFS for complete transparency and trust.

Vir Powerloom (POWER)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Powerloom

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Powerloom?
Če bi kriptovaluta Powerloom rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Powerloom.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:12:48 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Powerloom (POWER)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

