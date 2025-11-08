Današnja cena Power The Baby White Rhino

Današnja cena kriptovalute Power The Baby White Rhino (POWER) v živo je $ 0.00000688, s spremembo 1.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POWER v USD je $ 0.00000688 na POWER.

Kriptovaluta Power The Baby White Rhino je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,866.26, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.24M POWER. V zadnjih 24 urah se je POWER trgovalo med $ 0.00000685 (najnižje) in $ 0.00000702 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00086721, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000673.

V kratkoročni uspešnosti se je POWER premaknil -- v zadnji uri in -14.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Power The Baby White Rhino (POWER)

Tržna kapitalizacija $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Zaloga v obtoku 998.24M 998.24M 998.24M Skupna ponudba 998,240,970.691798 998,240,970.691798 998,240,970.691798

Trenutna tržna kapitalizacija Power The Baby White Rhino je $ 6.87K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba POWER je 998.24M, skupna ponudba pa znaša 998240970.691798. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.87K.