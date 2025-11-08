Današnja cena Power Play

Današnja cena kriptovalute Power Play (POWER) v živo je $ 0.00000823, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POWER v USD je $ 0.00000823 na POWER.

Kriptovaluta Power Play je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,228.76, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B POWER. V zadnjih 24 urah se je POWER trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0006774, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000504.

V kratkoročni uspešnosti se je POWER premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Power Play (POWER)

Tržna kapitalizacija $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Power Play je $ 8.23K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba POWER je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.23K.