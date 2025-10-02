Tokenomika Possum (PSM)

Odkrijte ključne vpoglede v Possum (PSM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:15:27 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Possum (PSM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Possum (PSM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 131.97K
$ 131.97K$ 131.97K
Skupna ponudba:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 4.18B
$ 4.18B$ 4.18B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 315.45K
$ 315.45K$ 315.45K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00170821
$ 0.00170821$ 0.00170821
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00002716
$ 0.00002716$ 0.00002716
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o Possum (PSM)

​Possum Labs is a team dedicated to creating new financial products which promote credible neutrality, transparency and collaboration.

While these products may serve completely different functions, each one will have a positive sum nature (hence the name Possum). Each product will benefit all users at nobody’s expense. Using DeFi’s inherent composability, Possum Labs aims to create new financial products featuring greater capital efficiency and better incentive structures than what the current financial system can offer. Our first product, Portals, is slated to launch in Q4 2023. Each Portal taps an underlying yield source and unlocks future yield for depositors right now, instantly.

Portals lets yield time travel; if you deposit $100 of a token with 20% APY, you can claim that $20 immediately rather than having to wait a year. The more a user claims upfront, the longer they’ll need to wait to withdraw their deposit.

Uradna spletna stran:
https://www.possumlabs.io/
Bela knjiga:
https://possum-labs.gitbook.io/docs

Tokenomika Possum (PSM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Possum (PSM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PSM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PSM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PSM, raziščite ceno žetona PSM v živo!

Napoved cene PSM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PSM? Naša stran za napovedovanje cen PSM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

