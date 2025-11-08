Današnja cena Portals

Današnja cena kriptovalute Portals (PORTALS) v živo je $ 0.02542091, s spremembo 3.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PORTALS v USD je $ 0.02542091 na PORTALS.

Kriptovaluta Portals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,846,376, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 230.00M PORTALS. V zadnjih 24 urah se je PORTALS trgovalo med $ 0.02542857 (najnižje) in $ 0.02819334 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.269855, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01907706.

V kratkoročni uspešnosti se je PORTALS premaknil -2.67% v zadnji uri in +16.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Portals (PORTALS)

Tržna kapitalizacija $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 25.42M$ 25.42M $ 25.42M Zaloga v obtoku 230.00M 230.00M 230.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Portals je $ 5.85M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PORTALS je 230.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.42M.