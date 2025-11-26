Kaj je PPP

Tokenomika PORKY PIG PARTY (PPP) Odkrijte ključne vpoglede v PORKY PIG PARTY (PPP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen PORKY PIG PARTY (PPP) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PORKY PIG PARTY (PPP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 5.58K $ 5.58K $ 5.58K Skupna ponudba: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Razpoložljivi obtok: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 5.58K $ 5.58K $ 5.58K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00008922 $ 0.00008922 $ 0.00008922 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00000538 $ 0.00000538 $ 0.00000538 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni PORKY PIG PARTY (PPP) Kupite PPP zdaj!

Informacije o PORKY PIG PARTY (PPP) Uradna spletna stran: https://x.com/i/communities/1939784453481517226

Tokenomika PORKY PIG PARTY (PPP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike PORKY PIG PARTY (PPP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov PPP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PPP. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko PPP, raziščite ceno žetona PPP v živo!

Napoved cene PPP Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PPP? Naša stran za napovedovanje cen PPP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona PPP zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!