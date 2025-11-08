Današnja cena PORKY PIG PARTY

Današnja cena kriptovalute PORKY PIG PARTY (PPP) v živo je $ 0.00000713, s spremembo 4.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PPP v USD je $ 0.00000713 na PPP.

Kriptovaluta PORKY PIG PARTY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,127.39, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.70M PPP. V zadnjih 24 urah se je PPP trgovalo med $ 0.00000684 (najnižje) in $ 0.00000728 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00008922, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000655.

V kratkoročni uspešnosti se je PPP premaknil -- v zadnji uri in -5.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PORKY PIG PARTY (PPP)

Tržna kapitalizacija $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Zaloga v obtoku 999.70M 999.70M 999.70M Skupna ponudba 999,698,807.235745 999,698,807.235745 999,698,807.235745

Trenutna tržna kapitalizacija PORKY PIG PARTY je $ 7.13K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PPP je 999.70M, skupna ponudba pa znaša 999698807.235745. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.13K.