PopNut is a charming and lovable squirrel character inspired by P'Nut and Popcat, blending the legacy of P'Nut with the iconic "pop-pop" mouth movement of Popcat. Immortalized on the blockchain, PopNut pops his mouth open and closed in a playful rhythm, symbolizing freedom, joy, and a call for reform. This unique and engaging character embodies creativity and inspiration, spreading a powerful message of unity and change while captivating communities worldwide.
Tokenomika POPNUT (POPNUT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike POPNUT (POPNUT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov POPNUT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov POPNUT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko POPNUT, raziščite ceno žetona POPNUT v živo!
