Današnja cena kriptovalute PoPi 4i v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija POPI je 8,709.03 USD. Spremljajte posodobitve cen iz POPI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o POPI

Informacije o ceni POPI

Kaj je POPI

Uradna spletna stran POPI

Tokenomika POPI

Napoved cen POPI

PoPi 4i Logotip

PoPi 4i Cena (POPI)

Nerazporejeno

Cena 1 POPI v USD v živo:

--
----
+1.70%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
PoPi 4i (POPI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:37:43 (UTC+8)

Današnja cena PoPi 4i

Današnja cena kriptovalute PoPi 4i (POPI) v živo je --, s spremembo 1.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POPI v USD je -- na POPI.

Kriptovaluta PoPi 4i je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,709.03, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 819.64M POPI. V zadnjih 24 urah se je POPI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je POPI premaknil -0.63% v zadnji uri in -22.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PoPi 4i (POPI)

$ 8.71K
$ 8.71K$ 8.71K

--
----

$ 10.62K
$ 10.62K$ 10.62K

819.64M
819.64M 819.64M

999,641,994.0341784
999,641,994.0341784 999,641,994.0341784

Trenutna tržna kapitalizacija PoPi 4i je $ 8.71K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba POPI je 819.64M, skupna ponudba pa znaša 999641994.0341784. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.62K.

Zgodovina cene PoPi 4i, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.63%

+1.78%

-22.02%

-22.02%

Zgodovina cen PoPi 4i (POPI) v USD

Danes je bila sprememba cene PoPi 4i v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene PoPi 4i v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene PoPi 4i v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene PoPi 4i v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+1.78%
30 dni$ 0-37.00%
60 dni$ 0-34.35%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto PoPi 4i

Napoved cene PoPi 4i (POPI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena POPI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PoPi 4i (POPI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena PoPi 4i lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PoPi 4i v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen POPI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PoPi 4i.

Kaj je PoPi 4i (POPI)

PoPi is a music type android generating music to encourage happiness and bring victory in combat. By harnessing the power of melodic intelligence, PoPi revolutionizes gameplay with unique sound-based strategies that enhance your gaming experience and provides competitive advantages in the digital battlefield. Maximum supply will be 1 billion PoPi tokens.

[+] Allows for lyric research which could generate bonuses in game Enables minting of exclusive song NFTs based on discovered lyrics Unlock rare musical patterns for enhanced gameplay advantages Expand your influence as the PoPi ecosystem continues to evolve

Vir PoPi 4i (POPI)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PoPi 4i

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PoPi 4i?
Če bi kriptovaluta PoPi 4i rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PoPi 4i.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:37:43 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti PoPi 4i (POPI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti PoPi 4i

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.