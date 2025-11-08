Današnja cena kriptovalute PoPi 4i v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija POPI je 8,709.03 USD. Spremljajte posodobitve cen iz POPI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute PoPi 4i v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija POPI je 8,709.03 USD. Spremljajte posodobitve cen iz POPI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute PoPi 4i (POPI) v živo je --, s spremembo 1.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POPI v USD je -- na POPI.
Kriptovaluta PoPi 4i je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,709.03, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 819.64M POPI. V zadnjih 24 urah se je POPI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je POPI premaknil -0.63% v zadnji uri in -22.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije PoPi 4i (POPI)
$ 8.71K
$ 8.71K$ 8.71K
--
----
$ 10.62K
$ 10.62K$ 10.62K
819.64M
819.64M 819.64M
999,641,994.0341784
999,641,994.0341784 999,641,994.0341784
Trenutna tržna kapitalizacija PoPi 4i je $ 8.71K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba POPI je 819.64M, skupna ponudba pa znaša 999641994.0341784. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.62K.
Zgodovina cene PoPi 4i, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
-0.63%
+1.78%
-22.02%
-22.02%
Zgodovina cen PoPi 4i (POPI) v USD
Danes je bila sprememba cene PoPi 4i v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene PoPi 4i v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene PoPi 4i v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene PoPi 4i v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+1.78%
30 dni
$ 0
-37.00%
60 dni
$ 0
-34.35%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto PoPi 4i
Napoved cene PoPi 4i (POPI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena POPI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PoPi 4i (POPI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena PoPi 4i lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PoPi 4i v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen POPI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PoPi 4i.
Kaj je PoPi 4i (POPI)
PoPi is a music type android generating music to encourage happiness and bring victory in combat. By harnessing the power of melodic intelligence, PoPi revolutionizes gameplay with unique sound-based strategies that enhance your gaming experience and provides competitive advantages in the digital battlefield. Maximum supply will be 1 billion PoPi tokens.
[+]
Allows for lyric research which could generate bonuses in game
Enables minting of exclusive song NFTs based on discovered lyrics
Unlock rare musical patterns for enhanced gameplay advantages
Expand your influence as the PoPi ecosystem continues to evolve
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PoPi 4i?
Če bi kriptovaluta PoPi 4i rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PoPi 4i.
Koliko je kriptovaluta PoPi 4i vredna danes?
Današnja cena kriptovalute PoPi 4i je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta PoPi 4i še vedno dobra naložba?
PoPi 4i ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v POPI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto PoPi 4i?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto PoPi 4i v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute PoPi 4i?
Cena kriptovalute POPI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute PoPi 4i v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena POPI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute PoPi 4i?
Na ceno POPI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,869.28
+1.06%
ETH
3,397.2
+3.02%
SOL
157.76
+1.51%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1696
+7.03%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za POPI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par POPI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute PoPi 4i gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute PoPi 4i letos rasla?
Cena kriptovalute PoPi 4i bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute PoPi 4i (POPI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:37:43 (UTC+8)
