Današnja cena PoPi 4i

Današnja cena kriptovalute PoPi 4i (POPI) v živo je --, s spremembo 1.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POPI v USD je -- na POPI.

Kriptovaluta PoPi 4i je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,709.03, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 819.64M POPI. V zadnjih 24 urah se je POPI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je POPI premaknil -0.63% v zadnji uri in -22.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije PoPi 4i (POPI)

Tržna kapitalizacija $ 8.71K$ 8.71K $ 8.71K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.62K$ 10.62K $ 10.62K Zaloga v obtoku 819.64M 819.64M 819.64M Skupna ponudba 999,641,994.0341784 999,641,994.0341784 999,641,994.0341784

