Današnja cena Popi

Današnja cena kriptovalute Popi (POPI) v živo je $ 0.00118458, s spremembo 9.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POPI v USD je $ 0.00118458 na POPI.

Kriptovaluta Popi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,189,501, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B POPI. V zadnjih 24 urah se je POPI trgovalo med $ 0.00118294 (najnižje) in $ 0.00142153 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00146295, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je POPI premaknil -0.93% v zadnji uri in -14.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Popi (POPI)

Tržna kapitalizacija $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Popi je $ 1.19M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba POPI je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.19M.