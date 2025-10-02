Tokenomika popcatwifhat (POPWIF)
Tokenomika in analiza cen popcatwifhat (POPWIF)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za popcatwifhat (POPWIF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o popcatwifhat (POPWIF)
Imagine a mischievous, street-smart cartoon cat with bright, expressive eyes and a toothy grin. This cat, always wearing a quirky, oversized top hat—sometimes with a feather or two sticking out—has become an unexpected icon in the world of Solana memecoins. His hat isn't just for show; it’s his magic trick, where he "pops" Solana coins out like a magician. Coins bounce out of the hat with each movement, glimmering with that signature Solana logo, adding a flashy sparkle to his every step.
The cat, often depicted with an animated, exaggerated expression, embodies the fast-paced, meme-driven culture of crypto. He's sometimes shown with paw gestures hinting at buying low and selling high, often giving a wink to those in the know. His playful nature reflects the spirit of memecoins—fun yet volatile, where fortunes can shift in the blink of an eye. This character has captured the imaginations of crypto enthusiasts, becoming a symbol of the Solana ecosystem's youthful, risk-taking energy, with a touch of comic flair that resonates with traders looking for the next big coin.
Whether he’s lounging with stacks of Solana coins or leaping after his “next catch,” this hat-wearing cat has become the face of Solana memecoins, blending humor, excitement, and a sprinkle of magic with each coin he "pops" from his hat.
Tokenomika popcatwifhat (POPWIF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike popcatwifhat (POPWIF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov POPWIF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov POPWIF.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko POPWIF, raziščite ceno žetona POPWIF v živo!
Napoved cene POPWIF
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal POPWIF? Naša stran za napovedovanje cen POPWIF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
