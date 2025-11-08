BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute poors v živo je 0.00002774 USD. Tržna kapitalizacija POORS je 27,650 USD. Spremljajte posodobitve cen iz POORS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute poors v živo je 0.00002774 USD. Tržna kapitalizacija POORS je 27,650 USD. Spremljajte posodobitve cen iz POORS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o POORS

Informacije o ceni POORS

Kaj je POORS

Tokenomika POORS

Napoved cen POORS

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

poors Logotip

poors Cena (POORS)

Nerazporejeno

Cena 1 POORS v USD v živo:

--
----
+20.70%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
poors (POORS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:40:38 (UTC+8)

Današnja cena poors

Današnja cena kriptovalute poors (POORS) v živo je $ 0.00002774, s spremembo 20.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POORS v USD je $ 0.00002774 na POORS.

Kriptovaluta poors je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27,650, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 996.88M POORS. V zadnjih 24 urah se je POORS trgovalo med $ 0.00002244 (najnižje) in $ 0.00003024 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00012567, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000375.

V kratkoročni uspešnosti se je POORS premaknil -0.34% v zadnji uri in +130.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije poors (POORS)

$ 27.65K
$ 27.65K$ 27.65K

--
----

$ 27.65K
$ 27.65K$ 27.65K

996.88M
996.88M 996.88M

996,879,962.5753491
996,879,962.5753491 996,879,962.5753491

Trenutna tržna kapitalizacija poors je $ 27.65K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba POORS je 996.88M, skupna ponudba pa znaša 996879962.5753491. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 27.65K.

Zgodovina cene poors, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00002244
$ 0.00002244$ 0.00002244
24H Nizka
$ 0.00003024
$ 0.00003024$ 0.00003024
24H Visoka

$ 0.00002244
$ 0.00002244$ 0.00002244

$ 0.00003024
$ 0.00003024$ 0.00003024

$ 0.00012567
$ 0.00012567$ 0.00012567

$ 0.00000375
$ 0.00000375$ 0.00000375

-0.34%

+20.71%

+130.13%

+130.13%

Zgodovina cen poors (POORS) v USD

Danes je bila sprememba cene poors v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene poors v USD $ -0.0000025691.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene poors v USD $ -0.0000157824.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene poors v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+20.71%
30 dni$ -0.0000025691-9.26%
60 dni$ -0.0000157824-56.89%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto poors

Napoved cene poors (POORS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena POORS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen poors (POORS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena poors lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute poors v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen POORS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute poors.

Kaj je poors (POORS)

Thesis: The SUI blockchain and meme token ethics This thesis analyzes meme tokens within the SUI ecosystem, focusing on projects deployed by identifiable developer teams like "$blub dev." It uses a hypothetical case study of a "Poor Coin" ($POORS) to examine the ethical implications of speculative finance within decentralized ecosystems. The research critically explores market dynamics, developer influence, and potential vulnerabilities for retail investors. Introduction The SUI blockchain, with its high-performance and innovative architecture, provides fertile ground for meme tokens. However, this rapid growth introduces ethical dilemmas regarding highly volatile assets. While the specific connection between a "$POORS" token and the "$blub dev" team is unverified, this thesis uses this hypothetical case to explore a broader phenomenon: the role of developer teams in shaping meme token markets. Problem Statement The SUI ecosystem enables rapid asset creation, which can be exploited by developer teams using narratives that appeal to financially vulnerable investors. This thesis questions the ethics of such projects by analyzing the market behaviors and outcomes related to developer-backed meme tokens. It assesses whether SUI's design for accessibility is being used for speculative, ethically questionable purposes. Methodology The study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis involves tracking on-chain data for developer-backed meme tokens on SUI to identify potential market manipulation, such as whale behavior and token distribution. Qualitative analysis includes performing sentiment analysis on community discussions to understand how narratives are framed and received, and conducting discourse analysis on promotional materials from developer teams to identify misleading language. Conclusion The analysis aims to determine if developer-backed meme tokens on SUI, using provocative branding like "$POORS," represent genuine efforts toward financial inclusion or exploitative ventures. The findings can offer insights into the ethical responsibilities of developers, platforms, and investors, and provide a framework for addressing the challenges of speculative markets within decentralized ecosystems.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o poors

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta poors?
Če bi kriptovaluta poors rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute poors.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:40:38 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti poors (POORS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti poors

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3366
$0.3366$0.3366

+573.20%

Flux

Flux

FLUX

$0.27906
$0.27906$0.27906

+155.24%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01108
$0.01108$0.01108

+75.87%

0G

0G

0G

$1.646
$1.646$1.646

+57.66%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000009231
$0.000009231$0.000009231

+53.85%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.