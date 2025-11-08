Današnja cena kriptovalute poors v živo je 0.00002774 USD. Tržna kapitalizacija POORS je 27,650 USD. Spremljajte posodobitve cen iz POORS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute poors v živo je 0.00002774 USD. Tržna kapitalizacija POORS je 27,650 USD. Spremljajte posodobitve cen iz POORS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute poors (POORS) v živo je $ 0.00002774, s spremembo 20.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POORS v USD je $ 0.00002774 na POORS.
Kriptovaluta poors je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27,650, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 996.88M POORS. V zadnjih 24 urah se je POORS trgovalo med $ 0.00002244 (najnižje) in $ 0.00003024 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00012567, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000375.
V kratkoročni uspešnosti se je POORS premaknil -0.34% v zadnji uri in +130.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije poors (POORS)
$ 27.65K
$ 27.65K
--
----
$ 27.65K
$ 27.65K
996.88M
996.88M
996,879,962.5753491
996,879,962.5753491
Trenutna tržna kapitalizacija poors je $ 27.65K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba POORS je 996.88M, skupna ponudba pa znaša 996879962.5753491. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 27.65K.
Zgodovina cene poors, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00002244
$ 0.00002244
24H Nizka
$ 0.00003024
$ 0.00003024
24H Visoka
$ 0.00002244
$ 0.00002244
$ 0.00003024
$ 0.00003024
$ 0.00012567
$ 0.00012567
$ 0.00000375
$ 0.00000375
-0.34%
+20.71%
+130.13%
+130.13%
Zgodovina cen poors (POORS) v USD
Danes je bila sprememba cene poors v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene poors v USD $ -0.0000025691. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene poors v USD $ -0.0000157824. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene poors v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+20.71%
30 dni
$ -0.0000025691
-9.26%
60 dni
$ -0.0000157824
-56.89%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto poors
Napoved cene poors (POORS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena POORS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen poors (POORS) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena poors lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute poors v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen POORS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute poors.
Kaj je poors (POORS)
Thesis: The SUI blockchain and meme token ethics
This thesis analyzes meme tokens within the SUI ecosystem, focusing on projects deployed by identifiable developer teams like "$blub dev." It uses a hypothetical case study of a "Poor Coin" ($POORS) to examine the ethical implications of speculative finance within decentralized ecosystems. The research critically explores market dynamics, developer influence, and potential vulnerabilities for retail investors.
Introduction
The SUI blockchain, with its high-performance and innovative architecture, provides fertile ground for meme tokens. However, this rapid growth introduces ethical dilemmas regarding highly volatile assets. While the specific connection between a "$POORS" token and the "$blub dev" team is unverified, this thesis uses this hypothetical case to explore a broader phenomenon: the role of developer teams in shaping meme token markets.
Problem Statement
The SUI ecosystem enables rapid asset creation, which can be exploited by developer teams using narratives that appeal to financially vulnerable investors. This thesis questions the ethics of such projects by analyzing the market behaviors and outcomes related to developer-backed meme tokens. It assesses whether SUI's design for accessibility is being used for speculative, ethically questionable purposes.
Methodology
The study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis involves tracking on-chain data for developer-backed meme tokens on SUI to identify potential market manipulation, such as whale behavior and token distribution. Qualitative analysis includes performing sentiment analysis on community discussions to understand how narratives are framed and received, and conducting discourse analysis on promotional materials from developer teams to identify misleading language.
Conclusion
The analysis aims to determine if developer-backed meme tokens on SUI, using provocative branding like "$POORS," represent genuine efforts toward financial inclusion or exploitative ventures. The findings can offer insights into the ethical responsibilities of developers, platforms, and investors, and provide a framework for addressing the challenges of speculative markets within decentralized ecosystems.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o poors
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta poors?
Če bi kriptovaluta poors rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute poors.
Koliko je kriptovaluta poors vredna danes?
Današnja cena kriptovalute poors je $ 0.00002774. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta poors še vedno dobra naložba?
poors ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v POORS, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto poors?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto poors v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute poors?
Cena kriptovalute POORS se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute poors v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena POORS.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute poors?
Na ceno POORS vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,062.45
+1.25%
ETH
3,404.57
+3.24%
SOL
159.03
+2.32%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1833
+8.29%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za POORS na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par POORS/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute poors gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute poors letos rasla?
Cena kriptovalute poors bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute poors (POORS).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:40:38 (UTC+8)
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.