Današnja cena poors

Današnja cena kriptovalute poors (POORS) v živo je $ 0.00002774, s spremembo 20.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POORS v USD je $ 0.00002774 na POORS.

Kriptovaluta poors je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27,650, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 996.88M POORS. V zadnjih 24 urah se je POORS trgovalo med $ 0.00002244 (najnižje) in $ 0.00003024 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00012567, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000375.

V kratkoročni uspešnosti se je POORS premaknil -0.34% v zadnji uri in +130.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije poors (POORS)

Tržna kapitalizacija $ 27.65K$ 27.65K $ 27.65K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 27.65K$ 27.65K $ 27.65K Zaloga v obtoku 996.88M 996.88M 996.88M Skupna ponudba 996,879,962.5753491 996,879,962.5753491 996,879,962.5753491

Trenutna tržna kapitalizacija poors je $ 27.65K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba POORS je 996.88M, skupna ponudba pa znaša 996879962.5753491. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 27.65K.