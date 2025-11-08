BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute poop aura v živo je 0.00043672 USD. Tržna kapitalizacija POOP je 435,599 USD. Spremljajte posodobitve cen iz POOP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o POOP

Informacije o ceni POOP

Kaj je POOP

Uradna spletna stran POOP

Tokenomika POOP

Napoved cen POOP

poop aura Logotip

poop aura Cena (POOP)

Nerazporejeno

Cena 1 POOP v USD v živo:

$0.00043672
+4.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
poop aura (POOP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:12:34 (UTC+8)

Današnja cena poop aura

Današnja cena kriptovalute poop aura (POOP) v živo je $ 0.00043672, s spremembo 4.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POOP v USD je $ 0.00043672 na POOP.

Kriptovaluta poop aura je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 435,599, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.71M POOP. V zadnjih 24 urah se je POOP trgovalo med $ 0.00041358 (najnižje) in $ 0.0004577 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00305409, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00023506.

V kratkoročni uspešnosti se je POOP premaknil -1.34% v zadnji uri in +10.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije poop aura (POOP)

$ 435.60K
--
$ 435.60K
999.71M
999,711,719.621178
Trenutna tržna kapitalizacija poop aura je $ 435.60K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba POOP je 999.71M, skupna ponudba pa znaša 999711719.621178. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 435.60K.

Zgodovina cene poop aura, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00041358
24H Nizka
$ 0.0004577
24H Visoka

$ 0.00041358
$ 0.0004577
$ 0.00305409
$ 0.00023506
-1.34%

+4.06%

+10.28%

+10.28%

Zgodovina cen poop aura (POOP) v USD

Danes je bila sprememba cene poop aura v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene poop aura v USD $ -0.0000296377.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene poop aura v USD $ -0.0002717624.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene poop aura v USD $ -0.001114143465692818.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+4.06%
30 dni$ -0.0000296377-6.78%
60 dni$ -0.0002717624-62.22%
90 dni$ -0.001114143465692818-71.84%

Napoved cene za kriptovaluto poop aura

Napoved cene poop aura (POOP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena POOP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen poop aura (POOP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena poop aura lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute poop aura v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen POOP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute poop aura.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu.

Vir poop aura (POOP)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o poop aura

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta poop aura?
Če bi kriptovaluta poop aura rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute poop aura.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:12:34 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti poop aura (POOP)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti poop aura

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.