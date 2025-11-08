Današnja cena poop aura

Današnja cena kriptovalute poop aura (POOP) v živo je $ 0.00043672, s spremembo 4.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POOP v USD je $ 0.00043672 na POOP.

Kriptovaluta poop aura je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 435,599, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.71M POOP. V zadnjih 24 urah se je POOP trgovalo med $ 0.00041358 (najnižje) in $ 0.0004577 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00305409, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00023506.

V kratkoročni uspešnosti se je POOP premaknil -1.34% v zadnji uri in +10.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije poop aura (POOP)

Tržna kapitalizacija $ 435.60K$ 435.60K $ 435.60K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 435.60K$ 435.60K $ 435.60K Zaloga v obtoku 999.71M 999.71M 999.71M Skupna ponudba 999,711,719.621178 999,711,719.621178 999,711,719.621178

