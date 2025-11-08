Današnja cena Poop

Današnja cena kriptovalute Poop (POOP) v živo je $ 0.01732904, s spremembo 21.17 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POOP v USD je $ 0.01732904 na POOP.

Kriptovaluta Poop je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,859,688, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 165.02M POOP. V zadnjih 24 urah se je POOP trgovalo med $ 0.01394428 (najnižje) in $ 0.01761745 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.064116, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01223167.

V kratkoročni uspešnosti se je POOP premaknil +0.39% v zadnji uri in +6.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Poop (POOP)

Tržna kapitalizacija $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.33M$ 17.33M $ 17.33M Zaloga v obtoku 165.02M 165.02M 165.02M Skupna ponudba 999,998,351.803749 999,998,351.803749 999,998,351.803749

Trenutna tržna kapitalizacija Poop je $ 2.86M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba POOP je 165.02M, skupna ponudba pa znaša 999998351.803749. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 17.33M.