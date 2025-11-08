Današnja cena Poolz Finance

Današnja cena kriptovalute Poolz Finance (POOLX) v živo je $ 0.188951, s spremembo 3.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POOLX v USD je $ 0.188951 na POOLX.

Kriptovaluta Poolz Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 973,312, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.23M POOLX. V zadnjih 24 urah se je POOLX trgovalo med $ 0.185238 (najnižje) in $ 0.197059 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 7.18, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.155338.

V kratkoročni uspešnosti se je POOLX premaknil +0.97% v zadnji uri in -13.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Poolz Finance (POOLX)

Tržna kapitalizacija $ 973.31K$ 973.31K $ 973.31K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Zaloga v obtoku 5.23M 5.23M 5.23M Skupna ponudba 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0

